СБУ та Нацполіція затримали 14-річну агентку рф, яку рашисти змусили вчинити теракт у Тернополі: ворог шантажував дівчину її «відвертими» фото

Служба безпеки та Національна поліція викрили російські спецслужби на ще одному факті втягнення неповнолітніх українців до підготовки терактів.

За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

Як встановило розслідування, ворог «помітив» дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, рашисти «зламали» її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували «злити» відверті фото неповнолітньої в інтернет.

Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронці зірвали ворожі плани – своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність рф і затримали виконавицю злочину.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Тернопільській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14402

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