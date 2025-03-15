СБУ та Нацполіція затримали двох поплічників рф, які допомагали рашистам під час окупації правобережжя Херсонщини

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох пособників рф, які співпрацювали з рашистами під час тимчасово захопленої Херсонщини на початку повномасштабної війни.

За матеріалами справи, фігуранти допомагали агресору ремонтувати військову техніку та розселяти російські збройні угруповання в оселях місцевих жителів, які виїхали з регіону.

Один із фігурантів – 42-річний мешканець селища Миролюбівка, який після захоплення громади погодився очолити окупаційний «житлокомунгосп».

Тримавши «призначення», він «перереєстрував» підконтрольне підприємство за російським законодавством та закликав односельчан вступати до цієї псевдоустанови.

Також зловмисник підшукував будинки, з яких місцеві жителі виїхали на підконтрольну Україні територію.

Надалі командування окупантів використовувало його «наводки» для розміщення особового складу армії рф та облаштування складів з боєприпасами.

Ще один фігурант – 68-річний житель селища Брускинське, який на власному подвір’ї організував для окупантів майстерню для ремонту підбитої ворожої техніки.

Крім цього, він забезпечував окупантів продуктами харчування та добровільно допомагав їм облаштовувати фортифікаційні споруди.

Також зловмисник ходив по дворах місцевих жителів та агітував їх отримувати російські паспорти.

Після звільнення Херсонщини він намагався «залягти на дно» поблизу Кропивницького, куди виїхав як переселенець. Утім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали в орендованому помешканні.

Під час обшуків у одного із затриманих вилучено незареєстровану зброю та боєприпаси, а також агітаційні матеріали країни-агресора.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14358

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