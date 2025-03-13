СБУ та Нацполіція затримали ще 6-х підпалювачів, які виконували замовлення рф на Київщині та Черкащині

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у північних і центральних областях України.

За матеріалами справи, основними цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, адмінбудівлі судів та військові авто, що проходили техобслуговування після повернення з фронту.

Виконавцями замовних злочинів були завербовані окупантами місцеві жителі, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.

● Так, у Черкаській області затримано 25-річного фігуранта, який намагався спалити будівлю місцевого суду.

Для цього зловмисник в темну пору доби вибив скло на вхідних дверях держустанови, а потім залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її.

Ще один його ровесник знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони.

Також за вказівкою окупантів їхній поплічник обладнав схрон, де зберігав 4 кг вибухових речовин для вчинення замовних терактів.

● У Печерському районі Києва затримано 32-річного монтажника однієї з приватних компаній та його знайомого, які знищили мультівен ЗСУ.

За даними слідства, вони діяли в парі: один підпалював, інший – знімав це на відео для «звіту» перед своїм російським куратором.

Ще двох фігурантів затримано у Святошинському районі столиці. Ними виявились 24-річний киянин та його співмешканка, які спалили службове авто українського воїна і намагалися знищити запарковану поруч вантажівку.

Обох зловмисників затримано «на гарячому» поблизу місця події.

За всіма викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва міських та обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14331

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