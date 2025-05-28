СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Служба безпеки та правоохоронні органи Республіки Польща ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів.

За результатами спецоперації в обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.

Як свідчать наявні дані, щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував 100 тис. доларів США.

За матеріалами справи, для прихованого ввезення прекурсору до нашої держави фігуранти ховали його у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин.

Потім вони доправляли замасковані «посилки» своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси.

Середня вага «передачі» становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор – псевдоефедрин.

Після отримання контрабанди фігуранти збували частину «товару» через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де із них виготовляли амфетамін.

Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації.

Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще 4-х, разом із організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі.

За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне «крило» угруповання, яке відповідало за котрабанду прекурсорів в Україну.

При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати «імпорт» заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсорів);

◾ ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

◾ ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

◾ ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за координації Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14913

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