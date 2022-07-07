СБУ викрила ділків, які незаконно ввезли в Україну понад 40 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації
Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке незаконно ввозило в Україну імпортні авто та пропонувала їхнє позачергове оформлення. За схемою завезли понад 40 тисяч машин.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, пише «Громадське».
Злочинне угруповання знешкодили у Львівській області. До його складу входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.
За суму від 500 до 1000 доларів ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи, щоб поставити авто на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.
Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення — цю послугу зловмисники надавали за 50-150 доларів.
Зазначається, що через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.
Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.