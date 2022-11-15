СБУ викрила начальницю центру поштового зв’язку Куп’янська, яка агітувала співпрацювати з окупантами

Співробітники СБУ встановили, що 46-річна начальниця одного з центрів поштового зв’язку м. Куп’янська у період окупації міста російсько-терористичними військами вчиняла публічні заклики до співпраці з окупантами.

З липня до серпня зловмисниця агітувала своїх підлеглих працівників поштового відділення оформлюватися на роботу до фейкового органу окупантів – “Почтовой связи Харьковской области”. Це підприємство було створене російсько-окупаційною адміністрацією на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства “Укрпошта”.

За таку прихильність “руському миру” окупанти перепризначили зловмисницю керівником поштового відділення рашистів.Під час деокупації Куп’янська Збройними Силами України колаборантка втікла на територію російської федерації, де наразі переховується від українського правосуддя.

За матеріалами СБУ зловмисниці заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости