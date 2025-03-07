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СБУ заочно повідомила про підозру очільникам кримського «мінздраву рф», які викрали 46 дітей під час захоплення Херсона

СБУ заочно повідомила про підозру очільникам кримського «мінздраву рф», які викрали 46 дітей під час захоплення Херсона

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які причетні до викрадення українських дітей під час окупації Херсона.

Цього разу йдеться про Костянтина Скорупського – так званого «міністра охорони здоров’я Криму» та його заступника – Антона Лясковського.

За матеріалами справи, протягом тимчасової окупації Херсона фігуранти вивезли з місцевого дитячого будинку до Сімферополя 46 малолітніх дітей.

Для цього Скорупський та Лясковський прибули до захопленого на той час міста, де організували автобуси, якими переправили дітей, які були віком від одного до п’яти років, на територію півострова.

Встановлено, що зловмисники особисто супроводжували викрадених малолітніх до пункту призначення – «Будинку дитини «Ялинка»» в Криму.

За даними слідства, обидва фігуранти є місцевими жителями, які ще у 2014 році підтримали захоплення півострова та пішли на співпрацю з ворогом.

Пізніше зрадникам запропонували увійти до складу окупаційних органів рф, де згодом вони отримали керівні «посади».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скорупському та Лясковському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення обох зрадників до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14282

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