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СБУ заочно повідомила про підозру Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі москви закликав вбивати українців

СБУ заочно повідомила про підозру Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі москви закликав вбивати українців

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна, який агітує за війну рф проти України.

За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу росії.

Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії рф, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави.

Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

За публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів окупаційних угруповань рф, кремль регулярно відзначає фігуранта різними нагородами, як ідейного пропагандиста.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ст. 436 (пропаганда війни);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14272

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