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СБУ затримала агентку фсб, яка наводила російські авіабомби на Сумщину

СБУ затримала агентку фсб, яка наводила російські авіабомби на Сумщину

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим спробам агресора завдати вогневого ураження по місцях базування Сил оборони на Сумщині.

У результаті комплексних заходів затримано агентку фсб, яка готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб.

Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України.

Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті і направити відповідний «звіт» окупантам.

Передусім вона намагалась виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони.

Для цього російська агентка під виглядом пересічної громадянки обходила прикордонну місцевість та приховано фіксувала «потрібні» об’єкти на камеру власного телефону.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона намагалась зробити нову розвідувальну вилазку.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу, озброєння та боєприпасів українських військ на території регіону.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення рф вона висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи.

Таким чином вона потрапила у поле зору фсб і згодом була завербована ворожою спецслужбою.

Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу рашистами жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумщини.

Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням фсб надалі збирати розвіддані про Сили оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11582

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