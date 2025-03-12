СБУ затримала агентку російського гру, яка після викриття свого брата-зрадника продовжила його «шпигунську роботу» для рф на Донеччині

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Донеччині. Фігурантка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по захисниках Слов’янська.

За матеріалами справи, зловмисницею виявилася місцева жителька, яка восени 2024 року допомагала своєму брату-агенту рф збирати для окупантів розвіддані про Сили оборони у місті.

Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про це, його сестра «залягла на дно», щоб сховатися від правосуддя.

Невдовзі на неї дистанційно вийшов російський куратор затриманого родича-агента і запропонував продовжити співпрацю «напряму».

За вказівкою ворожого спецслужбіста жінка обходила місцевість та фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Служба безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини, а також провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала зі зв’язковим російського гру – бойовиком «внутрішніх військ днр». Його особу вже встановлено Службою безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14326

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