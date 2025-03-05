СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення фсб нищили військові авто на Дніпропетровщині

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке займалося підпалами у Дніпропетровській області. За матеріалами справи, фігуранти діяли за вказівкою російської фсб, а їхніми основними цілями був службовий транспорт Сил оборони.

За результатами комплексних заходів «по гарячих слідах» кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда 4-х учасників ворожого осередку.

Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.

На одному з таких інтернет-ресурсів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Далі фігуранти отримали від фсб інструкції щодо самостійного виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей.

«Під прицілом» ворога були пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій.

За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів.

Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання.

Замість обіцяних коштів з рф зловмисники отримали підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14273

Новости портала «Весь Харьков»