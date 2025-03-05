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СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення фсб нищили військові авто на Дніпропетровщині

СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення фсб нищили військові авто на Дніпропетровщині

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке займалося підпалами у Дніпропетровській області. За матеріалами справи, фігуранти діяли за вказівкою російської фсб, а їхніми основними цілями був службовий транспорт Сил оборони.

За результатами комплексних заходів «по гарячих слідах» кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда 4-х учасників ворожого осередку.

Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.

На одному з таких інтернет-ресурсів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Далі фігуранти отримали від фсб інструкції щодо самостійного виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей.

«Під прицілом» ворога були пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій.

За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів.

Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання.

Замість обіцяних коштів з рф зловмисники отримали підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення фсб нищили військові авто на Дніпропетровщині

СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення фсб нищили військові авто на Дніпропетровщині

Джерело: https://t.me/SBUkr/14273

Новости портала «Весь Харьков»

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