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СБУ затримала коригувальника, який «злив» фсб інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі

СБУ затримала коригувальника, який «злив» фсб інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі

СБУ затримала коригувальника, який «злив» фсб інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної групи фсб, яка діяла у різних регіонах України. Зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

Двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року.

Наразі співробітники української спецслужби розшукали і затримали в Одесі третього учасника ворожої групи.

За матеріалами справи, він «звітував» до фсб про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року.

Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами «Іскандер». Перша – поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів.

А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки «прильоту».

Потім відправив месенджером до фсб відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

У подальшому зловмисник готував серію повітряних ударів росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Втім, співробітники СБУ запобігли цьому і затримали російського агента у його власному помешканні.

Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси.

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління фсб по москві та московській області.

За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї грошову «винагороду», яка надходила на його банківські реквізити.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11939

Новости портала «Весь Харьков»

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