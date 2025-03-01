СБУ затримала коригувальників, які наводили ракети рф на аеродроми та ППО в трьох областях України

Служба безпеки затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.

● Так, на Черкащині запобігли новим спробам рф отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону.

У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики.

Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до росії і паспорт країни-агресора.

● У Полтаві затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки рф по обласному центру.

Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста.

Задокументовано також, що вона відслідковувала наслідки ворожих «прильотів».

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Черкаській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14244

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