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СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у Харківській області.

Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.

Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14930

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