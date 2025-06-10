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СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ

СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів рф, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

● Так, у столичному регіоні затримано агентку фсб, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири «спостережний пункт». Там же вона фіксувала «графік» зльотів і посадок військових бортів.

Під час документування її злочинів додатково встановлено, що агентка виходила на місцевість і звітувала фсб про наслідки ворожих «прильотів».

● На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

Після зйомок він «зливав» відеофайли в популярні месенджери, де їх могли «перехопити» представники російських спецслужб.

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ

СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ

Джерело: https://t.me/SBUkr/14982

Новости портала «Весь Харьков»

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