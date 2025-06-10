СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів рф, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

● Так, у столичному регіоні затримано агентку фсб, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири «спостережний пункт». Там же вона фіксувала «графік» зльотів і посадок військових бортів.

Під час документування її злочинів додатково встановлено, що агентка виходила на місцевість і звітувала фсб про наслідки ворожих «прильотів».

● На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

Після зйомок він «зливав» відеофайли в популярні месенджери, де їх могли «перехопити» представники російських спецслужб.

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14982

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