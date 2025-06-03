СБУ затримала у Харкові «крота» рф, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії

Служба безпеки України за сприяння Міністра внутрішніх справ та командування Національної гвардії затримала у Харкові ще одного агента фсб.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

Зрадником виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії.

Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки рф по локаціях «свого» підрозділу.

Перебуваючи на посаді командира взводу, він «зливав» окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу, розповіли в СБУ.

Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

Після передачі розвідданих фсб обіцяла агенту організувати його «евакуацію» в росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

Співробітники СБУ завчасно викрили «крота» і затримали його.

Під час документування злочинів агента було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на фсб.

За даними слідства, фігурант з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів – колишніх російських військових, які проживають в рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник – під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости