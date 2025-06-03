Шахраї намагалися продати посаду директора держпідприємства за 500 тисяч доларів – Офіс генпрокурора

Поліція затримала шахраїв, які за півмільйона доларів обіцяли прилаштувати людину на посаду керівника держпідприємства на Волині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За матеріалами слідства, підозрювані повідомили знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України. За допомогу призначити потрібну людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині вони просили 500 тис доларів США.

"На балансі держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис га, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші швидко повернуться", – говориться у повідомленні.

Підозрюваних затримали під час передачі грошей. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ "Д" УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Джерело: epravda.com.ua

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