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Шахраї розсилають фейкові повідомлення від податкової

Шахраї розсилають фейкові повідомлення від податкової

ДПС викрила шахраїв, які розсилають фейкові електронні листи з вірусом.

Про це повідомляє ДПС.

Як зазначають у відомстві, листи надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*» та вкладенням у вигляді PDF-файлу.

Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт «Запит ГУ ДПС України СЕД 22.05.2025- 0048811.pdf.js». Перехід на нього призводить до завантаження та запуску програмного забезпечення для віддаленого управління компʼютерами користувачів.

У повідомленні додають, що офіційні листи від ДПС обовʼязково містять доменне ім’я «tax.gov.ua» після символу «@».

"Факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС виявили спеціалісти з кібербезпеки ДПС спільно з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", – додали у ДПС.

Джерело: epravda.com.ua

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