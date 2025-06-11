Шахраї закупили іранський каучук як турецький - БЕБ

Детективи ТУ БЕБ у Київській області арештували 43 тонни синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві.

Встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії.

● Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану.

● Детективи БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. ЇЇ виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

● Співробітники Бюро вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн грн. (https://t.me/esbu_gov_ua/8054)Наразі ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва на відповідний товар накладено арешт.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів), здійснюють детективи Теруправління БЕБ у Київській області у співпраці зі співробітниками Київської митниці. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8054

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