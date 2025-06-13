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Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів.

Підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти — потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами.

У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 2 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Ще 7 нелегальних гральних закладів закрило БЕБ

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8074

Новости портала «Весь Харьков»

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