09.08.2023 21:01
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом подій у центрі Харкова
До поліції надійшла інформація про те, що під приводом реконструкції відбувається руйнування старовинного маєтку, розташованого на Бурсацькому узвозі.
На місце виїжджала слідчо-оперативна група ХРУП № 3 та патрульні поліцейські, повідомили в ГУНП Харківської області.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.
Поліцією встановлюються всі обставини події.