Справа Медведчука-Порошенка — СБУ допитає Яценюка, Турчинова і Авакова

Служба безпеки України викликає на допит у «вугільній справі» віктора медведчука колишнього премʼєр-міністра Арсенія Яценюка, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова і колишнього очільника МВС Арсена Авакова. Відповідні повістки оприлюднені на сайті СБУ.

Документи свідчать про те, що ці допити мали відбутися 19 травня. Водночас спікер Яценюка Ольга Лаппо повідомила виданню «Бабель», що політика вже тричі допитували у цій справі. Про новий допит інформації наразі немає. Йдеться про справу щодо організації незаконних схем поставок вугілля з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 23 травня СБУ оприлюднила відео свідчень проросійського нардепа медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою тодішнього президента Петра Порошенка. медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екс-керівництва Нацбанку, парламентарів і представників правоохоронних структур. Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума путіна не відповідають дійсності.

У 2021 році медведчуку оголосили кілька підозр, зокрема у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

Агентство Телевидения Новости