Справа про вбивство Фаріон: Зінченку загрожує довічне

Фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченко змінено кваліфікацію злочину. Матеріали справи скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Наразі його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Як встановили правоохоронці, у 2022 році підозрюваний у вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон, 18-річний житель міста Дніпро, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність – через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки.

Фігурант ретельно готувався до вчинення злочину збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

За даними поліції, зловмисник підстеріг Ірину Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні внаслідок отриманого вогнепального поранення.

25 липня правоохоронці встановили місце перебування втікача та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у місті Дніпро.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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