«Нова пошта» подала в суд на росію за збитки

Український поштовий оператор «Нова пошта» подала позови в суд до російської федерації на стягнення 24,7 млн грн за збитки. Про це йдеться у Єдиному держреестрі судових рішень.

Наприкінці листопада набрало сили рішення Госпсуду Полтавської області, за яким з рф особі мінюсту росії на користь ТОВ «Нова Пошта» має бути стягнута шкода у розмірі 110,1 тис. євро (4,8 млн грн), а також 80 тис. грн відшкодування судових витрат на експертизу.

Наказ судді Безрук має бути пред`явлений до виконання до 20 листопада 2027 року.

Також після 10 січня 2025 року має відбутись засідання у Госпсуді Києва. «Нова пошта» звинувачує росію в дроновому удару по Дніпра 9 листопада 2022 року. Тоді російський дрон влучив в поштовий термінал «Нової пошти», чотири співробітники НП отримали серйозні травми.

Збитки, за підрахунками компанії, сягнули 458 тис. євро, або майже 21 млн грн. В цю суму входять 9,7 млн грн знищеного майна в терміналі, а 11,2 млн грн – вартість посилок українських граждан, які згоріли через ракетний удар.

Київський госпсуд прийняв позов ще у жовтні, проте «Нова пошта» попросила перенести чергове засідання, щоб встигнути перекласти всі документи у справі.

Нагадаємо, ще у вересні 2022 року «Укренерго» подало в ЄСПЛ позов до росії за збитки Каховській ГЕС і недобудованій ВЕС на острові Зміїний.

У вересні 2024 року арбітраж в Гаазі почав слухання за позовом України проти рф, поданим в 2016 році за збитки судноплавству.

Дружнє видання Speka писало, що мобільний оператор lifecell позивається до рф за збитки майже в 4 млн грн. Позови поступили в госпсуди Львівської і Рівненської областей.

Джерело: thepage.ua

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