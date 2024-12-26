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Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво

Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво

Він запевнив, що розпорядився, аби Пентагон нарощував постачання зброї в Україну. За його словами, в останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО, "і ще більше вже в дорозі".

Байден наголосив, що "український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці". Він додав, що США та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/55048

Новости портала «Весь Харьков»

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