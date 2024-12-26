Новини з іншого світу

● Американский FDA одобрил препарат достарлимаб, который показал 100% эффективность в лечении рака кишечника на клинических испытаниях. Все пациенты полностью излечились, при этом химиотерапия и операции не потребовались. Достарлимаб уничтожает рак и обеспечивает стойкую ремиссию исключая возвращение болезни.

● Rigetti Computing запускает 84-кубитную систему Ankaa™-3; достигнут рубеж в 99,5% медианной точности двухкубитных вентилей.

● Ученые делают первые шаги к выращиванию органов с нуля. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Cedars-Sinai создают клетки-«организаторы», которые побуждают стволовые клетки формировать искусственные органы. Ученые открыли новый метод управления стволовыми клетками при развитии в определенные структуры организма, что является важным шагом вперед на пути к регенерации и восстановлению тканей и органов.

● Процессоры Apple M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra обеспечат производительность серверного уровня.

● Новая технология превращает раковые клетки в здоровые. Ученые из Южной Кореи сообщают об успехах в тестировании нового метода лечения рака, который, в отличие от большинства других, не борется и не уничтожает опухолевые клетки. Исследователи подробно изучили процесс онкогенеза и вместо борьбы придумали способ для преобразования раковых клеток обратно в нормальные. Главное преимущество в том, что лечение работает системно, открывая удивительные возможности для победы над раком.

● Прохождение тестов капчи (Captcha) больше не справляются с этой задачей, ИИ-боты научились проходить тесты быстрее, чем люди. Технологии компьютерного зрения и обработки языка позволяют машинам с лёгкостью «читать» искажённый текст и распознавать объекты на изображениях. Например, ИИ-инструменты, такие как Google Vision и OpenAI Clip, решают подобные задачи за доли секунды, тогда как человеку требуется гораздо больше времени.

● OpenAI представила большие языковые модели нового поколения o3 и o3-mini, обладающие способностью рассуждать. Обучение этих нейросетей ещё не завершено. Как утверждает OpenAI, новая модель o3 превосходит предыдущие рекорды производительности по всем направлениям. В рамках теста ARC-AGI, который был специально создан для сравнения возможностей искусственного интеллекта с интеллектом человека, модель o3 более чем в три раза превзошла возможности o1, продемонстрировав результат в 88%. Преимуществом o3, как и o1, является возможность моделей «рассуждать» и проверять свои же факты, чтобы избегать различного рода ошибок и галлюцинаций.

● Google DeepMind объявил о стратегическом партнерстве с Apptronik, компанией по робототехнике из Остина. Партнерство будет использовать опыт Google DeepMind в области искусственного интеллекта, включая их модели Gemini, для расширения возможностей роботов в реальных условиях. Это знаменует собой возвращение Google к робототехнике после продажи компании Boston Dynamics структуре SoftBank в 2017 году.

● Honda и Nissan официально объявили о слиянии и намерены объединиться к 2026 году.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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