«Репортери без кордонів»: Apple має розірвати співпрацю з «роскомнаглядом»

Компанія Apple має припинити виконувати накази «роскомнагляду», дії якого не відповідають міжнародним стандартам, йдеться у заяві міжнародної організації «Репортери без кордонів».

Так, у листопаді Apple на вимогу «роскомнагляду» видалила з російського App Store журналістські подкасти The Insider Live, «Что это было?» (подкаст російської служби BBC) та «Ехо».

Також був видалений додаток «Свобода» російського відділення американського мовника «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

В організації акцентують, що після того, як Apple призупинила продажі в росії та видалила пропагандистські rt і sputnik з App Store, компанія все ж вирішила співпрацювати з «роскомнаглядом» і видаляє не лише незалежні медіа, а й VPN.

Джерело: https://t.me/spravdi/43861

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