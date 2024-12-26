Дозвілля
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 98

Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок

Режисер Сам удома Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок

Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розкрив, чи правильні припущення фанатів франшизи щодо місця роботи подружжя Маккаллістерів, що дозволило їм купити розкішний будинок

Коламбус прокоментував одну з найгучніших суперечок в Інтернеті: чим займалися батьки Маккаллістер, щоб мати можливість дозволити собі той чудовий будинок у Чикаго?

"Тоді ми з Джоном обговорили це і вирішили, які роботи їм потрібні", - розповів Коламбус.

Кейт Маккаллістер у виконанні Кетрін О'Гари "була дуже успішною модельєркою", на що вказують манекени у підвалі сім'ї. Щодо Пітера Маккаллістера у виконанні Джона Герда, режисер не може сказати напевно.

"Батько міг, ґрунтуючись на власному досвіді Джона Гʼюза, працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько, - зізнався Коламбус і відкинув припущення фанатів, яке віруситься в мережі: - Не організована злочинність – хоча на той час у Чикаго її було багато".

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво
Сегодня 10:58    92
«Репортери без кордонів»: Apple має розірвати співпрацю з «роскомнаглядом»
Сегодня 10:45    95
26 грудня 1898 року у слободі Кантемирівка на Воронежчині народився Євген Плужник – поет, письменник, громадський діяч, політичний в’язень радянської влади
Сегодня 10:31    87
Новини з іншого світу
Сегодня 09:27    140
Американські розробники представили нову роботизовану турель зі штучним інтелектом, що знищує важкі дрони
Сегодня 09:03    129
Трамп оголосив про нову політику щодо технологій на свій другий термін
Сегодня 08:30    136
Канада, Панама, Гренландія... Трамп привітав співвітчизників зі святами
Сегодня 08:16    134
У США припинив роботу Центр глобальної взаємодії, який боровся з дезінформацією
Сегодня 07:57    130
Як срср нищив українське Різдво
Сегодня 06:36    185
Новообраний президент США Дональд Трамп хоче уникнути повторення негативного досвіду Мінських угод
25.12.2024 06:43    159
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 