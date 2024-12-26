Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок
Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розкрив, чи правильні припущення фанатів франшизи щодо місця роботи подружжя Маккаллістерів, що дозволило їм купити розкішний будинок
Коламбус прокоментував одну з найгучніших суперечок в Інтернеті: чим займалися батьки Маккаллістер, щоб мати можливість дозволити собі той чудовий будинок у Чикаго?
"Тоді ми з Джоном обговорили це і вирішили, які роботи їм потрібні", - розповів Коламбус.
Кейт Маккаллістер у виконанні Кетрін О'Гари "була дуже успішною модельєркою", на що вказують манекени у підвалі сім'ї. Щодо Пітера Маккаллістера у виконанні Джона Герда, режисер не може сказати напевно.
"Батько міг, ґрунтуючись на власному досвіді Джона Гʼюза, працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько, - зізнався Коламбус і відкинув припущення фанатів, яке віруситься в мережі: - Не організована злочинність – хоча на той час у Чикаго її було багато".
Джерело: espreso.tv