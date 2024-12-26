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У США припинив роботу Центр глобальної взаємодії, який боровся з дезінформацією

У США припинив роботу Центр глобальної взаємодії, який боровся з дезінформацією

Підпорядкований Держдепу підрозділ закрився після того, як його фінансування було вилучене з ухваленого тимчасового бюджету, повідомляє AFP.

Як зазначається, Центр глобальної взаємодії (GEC) давно критикували республіканці у Конгресі за «цензуру» та «стеження за американцями».

Також у 2023 році Ілон Маск назвав GEC «загрозою для американської демократії».

У керівництві GEC відкидають усі звинувачення і наголошують на важливості своєї роботи у боротьбі з іноземними пропагандистськими кампаніями.

Довідково: Центр глобальної взаємодії був створений при Держдепі США у 2016 році. Його річний бюджет становив 61 мільйон доларів, а штат – близько 120 людей.

Джерело: https://t.me/spravdi/43841

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Темы: США

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