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Перехідна команда Трампа наполягає на виході США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший же день роботи нової адміністрації — Financial Times

Перехідна команда Трампа наполягає на виході США зі складу Всесвітньої організації охорони здоровя в перший же день роботи нової адміністрації — Financial Times

Члени команди Трампа повідомили експертам про свій намір оголосити про вихід з глобальної організації охорони здоров'я під час інавгурації новообраного президента 20 січня. Цей вихід позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування, що зашкодить її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров'я, такі як пандемія коронавірусу.

«Америка залишить величезний вакуум у глобальному фінансуванні та лідерстві в галузі охорони здоров'я. Я не бачу нікого, хто міг би заповнити цю прогалину», — сказав Лоуренс Гостін, професор глобальної охорони здоров'я в Джорджтаунському університеті права, додавши, що план виходу "в перший же день" був би "катастрофічним" для глобальної охорони здоров'я.

Розмови про вихід США з ВООЗ розгорілася після того, як Трамп призначив кількох своїх союзників, таких як скептик вакцин Роберт Кеннеді, на вищі посади в галузі охорони здоров'я в наступній адміністрації. Однак, за словами Гостіна, він не впевнений, що Трамп надаватиме негайному виходу з ВООЗ такого ж пріоритету, як деякі члени його команди.

У 2020 році Трамп ініціював процес виходу з ВООЗ у зв'язку з поширенням Covid-19, звинувативши організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю. Але процес так і не був завершений, і його наступник Джо Байден відновив відносини з агентством у свій перший день на посаді в 2021 році.

Експерти кажуть, що дехто в команді Трампа хоче просуватися набагато швидше цього разу після негайного початку процесу.

Ашіш Джа, колишній координатор Байдена з питань реагування на Covid у Білому домі та декан школи громадського здоров'я Університету Брауна, сказав, що перехідна команда хотіла, щоб Трамп вийшов у перший же день через «символізм» скасування кроку Байдена, зробленого ним самим у день інавгурації.

Він додав, що деякі члени команди хотіли залишитися в організації і продовжувати її реформування, але інша група, яка вірила в необхідність розриву зв'язків, перемагає в суперечці.

Гостін сказав, що для ВООЗ настануть «дуже нелегкі роки, коли вона буде намагатися реагувати на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я і буде змушена значно скоротити свій науковий персонал».

Він попередив, що якщо США покинуть ВООЗ, європейські країни навряд чи збільшать фінансування, а Китай може спробувати отримати більший вплив.

Джерело: https://t.me/znua_live/182405

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США, трамп

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