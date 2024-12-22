Трамп вимагає від Панами знизити плату за транзит із американських суден або повернути Панамський канал

Обраний президент США заявив у соцмережі Truth Social, що Панама стягує "надмірно високі ціни та ставки проходу каналом" для американських військово-морських і торгових суден, і він вимагає знизити збори, інакше Панама "повинна повернути канал США".

"Збори, які стягує Панама, — це насмішка, особливо враховуючи надзвичайну щедрість, яку США проявили відносно Панами. Ця "обдиралівка" нашої країни буде негайно припинена", — написав Трамп.

США є найбільшим клієнтом каналу: на них припадають три чверті вантажів, що проходять через нього щороку. Однак тривала посуха обмежила здатність каналу переміщувати кораблі між Атлантичним і Тихим океанами. Директорка Національної економічної ради США Лаель Брейнард минулого тижня заявила , що перебої, які виникли внаслідок цього, призвели до тиску на ланцюги поставок, а це, у свою чергу, спричинило зростання інфляції.

Адміністрація Панамського каналу у п’ятницю заявила, що в 2024 фінансовому році канал приніс до бюджету Панами 2,47 мільярда доларів — це друге річне зниження доходів поспіль.

США завершили будівництво 82-кілометрового каналу через центральноамериканський перешийок у 1914 році, але повернули його Панамі у 1999 році відповідно до договору, підписаного колишнім президентом Джиммі Картером у 1977 році — крок, який Трамп назвав "дурним".

Трамп припустив, що канал перебуває в небезпеці потрапляння в "чужі руки". Зокрема Китай є другим за величиною клієнтом каналу. Китайська компанія, що базується в Гонконзі, контролює два з п'яти прилеглих до каналу портів: по одному з кожного боку.

"Це було зроблено не для вигоди інших, а лише на знак співпраці між нами і Панамою. Якщо принципи — як моральні, так і юридичні — цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми вимагатимемо, щоб Панамський канал був повернутий нам, повністю і беззаперечно. Офіційні особи Панами, будь ласка, зважте на це!", — додав Трамп.

Джерело: https://t.me/znua_live/182374

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