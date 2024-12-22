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Трамп вимагає від Панами знизити плату за транзит із американських суден або повернути Панамський канал

Трамп вимагає від Панами знизити плату за транзит із американських суден або повернути Панамський канал

Обраний президент США заявив у соцмережі Truth Social, що Панама стягує "надмірно високі ціни та ставки проходу каналом" для американських військово-морських і торгових суден, і він вимагає знизити збори, інакше Панама "повинна повернути канал США".

"Збори, які стягує Панама, — це насмішка, особливо враховуючи надзвичайну щедрість, яку США проявили відносно Панами. Ця "обдиралівка" нашої країни буде негайно припинена", — написав Трамп.

США є найбільшим клієнтом каналу: на них припадають три чверті вантажів, що проходять через нього щороку. Однак тривала посуха обмежила здатність каналу переміщувати кораблі між Атлантичним і Тихим океанами. Директорка Національної економічної ради США Лаель Брейнард минулого тижня заявила , що перебої, які виникли внаслідок цього, призвели до тиску на ланцюги поставок, а це, у свою чергу, спричинило зростання інфляції.

Адміністрація Панамського каналу у п’ятницю заявила, що в 2024 фінансовому році канал приніс до бюджету Панами 2,47 мільярда доларів — це друге річне зниження доходів поспіль.

США завершили будівництво 82-кілометрового каналу через центральноамериканський перешийок у 1914 році, але повернули його Панамі у 1999 році відповідно до договору, підписаного колишнім президентом Джиммі Картером у 1977 році — крок, який Трамп назвав "дурним".

Трамп припустив, що канал перебуває в небезпеці потрапляння в "чужі руки". Зокрема Китай є другим за величиною клієнтом каналу. Китайська компанія, що базується в Гонконзі, контролює два з п'яти прилеглих до каналу портів: по одному з кожного боку.

"Це було зроблено не для вигоди інших, а лише на знак співпраці між нами і Панамою. Якщо принципи — як моральні, так і юридичні — цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми вимагатимемо, щоб Панамський канал був повернутий нам, повністю і беззаперечно. Офіційні особи Панами, будь ласка, зважте на це!", — додав Трамп.

Джерело: https://t.me/znua_live/182374

Новости портала «Весь Харьков»

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