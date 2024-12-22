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Президент США Дональд Трамп призначить послом у Великій Британії телепродюсера Марка Бернетта, який створив, зокрема, реаліті-шоу «Учень»

Президент США Дональд Трамп призначить послом у Великій Британії телепродюсера Марка Бернетта, який створив, зокрема, реаліті-шоу «Учень»

Трамп неодноразово говорив, що участь у проєкті як ведучого допомогла йому перемогти на виборах президента в 2016 році.

А фраза Трампа «Тебе звільнено!» (You're fired!) стала фірмовим знаком республіканця і неодноразово повторювалася ним на передвиборчих мітингах.

Також новообраний президент номінував послом США в Італії ресторатора Тільмана Фертітта.

Він став десятим мільярдером, якого Трамп запропонував на яку-небудь посаду у свою адміністрацію.

Президент США Дональд Трамп призначить послом у Великій Британії телепродюсера Марка Бернетта, який створив, зокрема, реаліті-шоу «Учень»

Джерело: https://t.me/znua_live/182371

Новости портала «Весь Харьков»

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