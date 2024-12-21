Статки Ілона Маска наближаються до позначки у 500 мільярдів доларів

Статки Ілона Маска стрімко зростають і наближаються до позначки $500 млрд. У 2024 році він заробив $245 млрд завдяки зростанню вартості акцій своїх компаній.

Статки власника Starlink і Tesla Ілона Маск активно ростуть та наближаються до позначки $500 мільярдів. Про це свідчить індекс мільярдерів Bloomberg.

За останніми оцінками індексу мільярдерів від Bloomberg, Ілон Маск наближається до встановлення нового рекорду зі статками, що можуть сягнути 500 мільярдів доларів США.

Протягом багатьох років "багатство" Маска зростало рекордними темпами, випереджаючи інших мільярдерів.

У 2024 році він заробив 245 мільярдів доларів завдяки стрімкому зростанню вартості акцій його компаній.

На другому місці у рейтингу мільярдерів перебуває Джефф Безос зі статками у 251 мільярд доларів, які цього року зросли на 74,5 мільярда.

Третє місце посідає Марк Цукерберг із капіталом у 221 мільярд доларів, збільшивши свої статки на 92,6 мільярда у 2024 році.

Джерело: unn.ua

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