У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці

Влада США розслідує, чи становить китайська компанія, чий популярний домашній інтернет-маршрутизатор пов’язують із кібератаками, загрозу національній безпеці, та розглядає можливість заборони її пристроїв.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія TP-Link, виробник маршрутизаторів, була заснована в Китаї і займає близько 65% ринку маршрутизаторів для домашнього та малого бізнесу в США.

Розслідування щодо TP-Link проводять Міністерства торгівлі, оборони та юстиції США. За словами джерел, знайомих із ситуацією, наступного року влада може заборонити продаж маршрутизаторів TP-Link у США. Одне з відомств Міністерства торгівлі вже надіслало компанії повістку.

Ймовірно, дії проти компанії ініціюватиме адміністрація Дональда Трампа, яка декларує жорсткий підхід до Китаю.

За даними аналізу Microsoft, опублікованого у жовтні, китайська хакерська група підтримує масштабну мережу зламаних мережевих пристроїв, переважно складаючи її з тисяч маршрутизаторів TP-Link.

Ця мережа використовується різними китайськими хакерами для запуску кібератак. Їхніми цілями були західні організації, включаючи аналітичні центри, урядові установи, неурядові організації та постачальники Міністерства оборони США.

Маршрутизатори TP-Link часто поставляються клієнтам із вразливостями у безпеці, які компанія нерідко ігнорує, за словами обізнаних джерел. Хоча маршрутизатори інших виробників також можуть мати недоліки, TP-Link, як стверджується, не співпрацює із дослідниками, які виявляють ці проблеми.

TP-Link продає свою продукцію у США через підрозділ, розташований у Каліфорнії. Представниця цього підрозділу заявила, що компанія оцінює потенційні ризики для безпеки та вживає заходів для усунення відомих вразливостей.

"Ми готові до співпраці з урядом США, щоб продемонструвати, що наші практики безпеки відповідають галузевим стандартам, а також нашу постійну прихильність до ринку США, американських споживачів і національної безпеки США", — зазначила вона.

На запит про можливі дії проти TP-Link, представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що США використовують привід національної безпеки для "придушення китайських компаній". Він додав, що Пекін буде "рішуче захищати" законні права та інтереси китайських фірм.

Джерело: epravda.com.ua

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