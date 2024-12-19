ДБР затримало керівника КРАІЛ за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни

Працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотиків.

Очолювана ним установа видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

Рішення не приймалось незважаючи на експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує нацбезпеці.

Також встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, здійснювала фінансування ветеранів «сво». А онлайн-казино продовжує діяльність в росії та на російських вебресурсах.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4978

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