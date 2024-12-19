СБУ викрила настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) в Одесі, який вихваляв путіна та героїзував російських окупантів

Служба безпеки задокументувала антиукраїнську діяльність з боку настоятеля храму Одеської єпархії УПЦ (МП). За матеріалами справи, клірик виправдовував війну рф проти України та розпалював релігійну ненависть.

Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв путіна та героїзував окупаційні угруповання росії.

Також фігурант намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, у тому числі російські обстріли цивільної інфраструктури України.

Окремо клірик нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

◾ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13616

Новости портала «Весь Харьков»