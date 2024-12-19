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Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №12010, який пропонує зміни до закону «Про гуманітарну допомогу»

Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №12010, який пропонує зміни до закону «Про гуманітарну допомогу»

Він пропонує додати до переліку підакцизних товарів, що відносяться до гуманітарної допомоги, транспортні засоби громадських і благодійних організацій для виконання їхньої статутної діяльності.

Вимоги до організацій та транспортних засобів, які можна буде завозити, визначатиме Кабмін.

«Під час навчань для волонтерів і консультацій я часто стикалася з ситуаціями, коли пояснювала, що реєстрація автомобілів як гуманітарної допомоги на громадські чи благодійні організації без сплати податків у майбутньому не є законною.

Я боюся припустити, скільки на сьогодні автівок, зареєстрованих на ГО чи БО, переданих військовим, знищених на фронті, залишаються на балансі цих організацій і юридично «вішаються» на відповідальність волонтерів. Що з ними буде? Це питання досі відкрите, АЛЕ (!) сьогодні зроблено перший крок, якого ми чекали і над яким працювали дуже довго, щоб змінити цю ситуацію», — коментує (https://www.facebook.com/m.miloskaya/posts/9610278908985674) юристка Марта Лігус.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/50955

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