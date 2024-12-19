Україна розробила лазерну зброю: які цілі вона може знищити

Лазерну зброю розробляли з 50-х років, тому про її використання мріяли дуже давно.

Україна має в арсеналі нову зброю – "лазерний тризуб". Вона здатна збивати дрони та працювати як ППО.

Про це розповів Анатолій Храпчинський заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ в етері "КИІВ24".

За його словами, першим етапом використання зброї буде проти дронів. А в недалекому майбутньому її можна буде використовувати навіть проти КАБів.

Храпчинський додав, що ця зброя може бути значно дешевшою, "ніж виготовляти ракети до Patriot".

Він також пояснив, що потрібно синхронізувати можливості та налагодити систему виявлення, аби чітко вражати потрібні цілі.

Джерело: tsn.ua

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