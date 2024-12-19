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Озброєний ракетами і роєм БПЛА: у Китаї представили реактивний дрон Feihong FH-97

Озброєний ракетами і роєм БПЛА: у Китаї представили реактивний дрон Feihong FH-97

Китайський безпілотник Feihong FH-97 розроблено для спільної роботи з винищувачами, подібно до американських Loyal Wingman і XQ-58A Valkyrie.

У Китаї на авіасалоні в Чжухаї представлено безпілотну повітряну систему Feihong FH-97, яку називають аналогом американських дронів Loyal Wingman, призначених для ведення бойових дій разом із пілотованими літаками. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що FH-97 здатний підтримувати "конфронтаційний, високоінтенсивний і тривалий" бій. Його інтегрований відсік для озброєння може нести боєприпаси класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". Крім того, на відміну від американських безпілотників, FH-97 здатний вести в бій свій власний рій менших дронів.

Очікується, що FH-97 буде використовуватися спільно з найбільш передовим реактивним винищувачем Китаю J-20. Корисне навантаження, імовірно, включатиме ракету PL-15 дальністю близько 100 кілометрів і ракету дальністю 20 кілометрів.

Важливою особливістю нового китайського безпілотника є його здатність злітати за допомогою катапульти з авіаносця. Це робить його корисним для Військово-морського флоту Народно-визвольної армії Китаю.

Як зазначають у виданні, зовні БПЛА також нагадує американський XQ-58A Valkyrie, розроблений Kratos Defense & Security Solutions. Це ще один високошвидкісний, малопомітний дрон ВПС США, призначений для розгортання разом із пілотованими літаками.

На оприлюднених у мережі фото FH-97A має схожу подвійну V-подібну хвостову частину, що допомагає зменшити опір і забезпечує хорошу керованість у повітрі.

"Дрон FH-97A відповідає чотирьом [основним] тенденціям у розвитку озброєнь: він безпілотний, мініатюрний, інтелектуальний і малопомітний", — заявив військовий аналітик із Шанхая Ні Лесюн. — "У майбутньому [FH-97A] буде надзвичайно важливим. Майбутнє війни — це конкуренція між безпілотними та антибезпілотними технологіями".

У виданні також підкреслили, що ступінь готовності китайського БПЛА поки що невідомий. Аналітики вважають, що може пройти ще щонайменше 5 років, перш ніж почнеться його масштабне розгортання.

Джерело: focus.ua

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