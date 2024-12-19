Сенаторка США звернулася до Трампа через вплив Маска

Сенаторка США Елізабет Воррен вимагає від обраного президента Дональда Трампа відповісти на низку запитань. Вони пов'язані з впливом мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, сенаторка-демократка звернулася до Трампа із закликом дати відповідь, чи стикається Ілон Маск із конфліктом інтересів, обіймаючи посаду головного радника нової адміністрації та водночас будучи генеральним директором кількох компаній, інтереси яких перебувають у світлі інтересів федерального уряду.

"Значні особисті інтереси Маска являють собою величезний конфлікт інтересів із роллю, яку він узяв на себе як ваш "неофіційний співпрезидент". Наразі американська громадськість не має можливості дізнатися, чи хороші поради, які він вам нашіптує по секрету, для країни - чи вони просто хороші для його власного прибутку", - написала вона.

Як приклади потенційного конфлікту інтересів Воррен вказала на повідомлення про те, що компанія Маска Tesla отримала близько 42 млн доларів у вигляді державних контрактів, а його ракетна компанія SpaceX отримала близько 20 млрд доларів - теж у вигляді державних контрактів.

Сенаторка попросила Трампа відповісти на сім запитань до 23 грудня, зокрема про те, як роль мільярдера в перехідній команді і роль керівника нового Департаменту ефективності уряду відповідають етичним стандартам.

Джерело: rbc.ua

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