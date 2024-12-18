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Нова противодронна система краде дані БПЛА

Нова противодронна система краде дані БПЛА

Компанія Rohde & Schwarz розробила систему Ardronis Wi-Fi, яка забезпечує ефективну нейтралізацію дронів через проникнення в їхні електронні системи, перехоплення управління та блокування зв’язку з контролером без втручання в роботу інших пристроїв поблизу.

Основною проблемою сучасних дронів є їхня здатність здійснювати польоти в небезпечних для авіації зонах. За даними в США, щомісяця реєструється понад 100 таких інцидентів, які варіюються від хуліганства до умисних порушень. Традиційні методи протидії, такі як використання лазерів, мереж або навіть хижих птахів, зосереджені на фізичному знищенні апарата. Ardronis Wi-Fi пропонує кардинально новий підхід: замість знищення система взаємодіє з електронікою дрона, моніторить його активність і блокує операції.

Система використовує переваги управління дронами через Wi-Fi. Ardronis здатна виявляти дрони, визначати їхнє місцезнаходження ще до зльоту та отримувати доступ до відеопотоків або даних дрона. Крім того, система може декодувати віддалений ідентифікатор дрона, надаючи детальну інформацію про швидкість, висоту та інші параметри. Це дозволяє не лише попереджати загрози, а й використовувати отримані дані для подальшого аналізу.

Однією з ключових переваг Ardronis є точкова дія. Система здатна розривати зв’язок між окремим дроном і його оператором без перешкоджання роботі інших пристроїв у зоні. Як зазначила віце-президент компанії Енн Стефан, “Ardronis Wi-Fi пропонує інтуїтивно зрозумілий інструмент для безпеки та спостереження, який відповідає сучасним викликам”.

Впровадження таких технологій може суттєво змінити підходи до безпеки у цивільній та військовій авіації, пропонуючи ефективний і екологічно нейтральний метод контролю за несанкціонованими польотами дронів.

Джерело: cikavosti.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: зброя, США

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