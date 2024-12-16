Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 123

КНДР лише за листопад поставила морем до рф 12 тисяч тонн боєприпасів

КНДР лише за листопад поставила морем до рф 12 тисяч тонн боєприпасів

Протягом листопада КНДР поставила рашистам 12 тисяч тонн боєприпасів морем.

За даними “Evocation.info“, перевезення здійснювалися за допомогою російських суден “Ангара” і “Марія”, які раніше вже були помічені у перекиданні снарядів з кндр.

Таким чином, з північнокорейського порту “Наджин” (42.226386, 130.298537) було доставлено 1020 одиниць морських контейнерів з боєприпасами до порту приморського краю “Східний” (42.740712, 133.075909).

Раніше порт “Наджин” вважався “мертвим”, але рік тому з нього почали йти потоки зброї для ведення війни проти України. Незабаром постачання припинилося, але, як бачимо, зараз вони відновилися знову.

Даний факт свідчить про активізацію військового співробітництва між рф і КНДР на тлі безпосередньої участі військ КНДР у війні проти України.

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маніпуляція: «орєшнік» вже отримав координати «жирних» цілей»
Сегодня 09:43    152
росія намагається дискредитувати Україну на Заході за допомогою згенерованих ШІ голосів
Сегодня 08:57    126
Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 08:40    103
Харківщина, 16 грудня
Сегодня 08:30    91
«Україна відмовилась від обміну полоненими з росією». Це – цинічний фейк
Сегодня 08:28    129
Списання банківських боргів в обмін на службу окупантам: на ТОТ вигадали новий спосіб мобілізації до війська рф
Сегодня 08:25    126
Сирійський диктатор Асад вивіз до росії щонайменше дві тонни євро і доларів центробанку Сирії — Financial Times
Сегодня 08:19    129
Оперативна інформація станом на 08.00 16.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    123
Базу "кадирівського" ОМОНу у рф атакував перероблений літак А-22 — Forbes
Сегодня 08:00    121
На росії підірвали залізничне полотно ― черговий удар по логістиці агресора
Сегодня 07:54    105
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 