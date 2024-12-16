КНДР лише за листопад поставила морем до рф 12 тисяч тонн боєприпасів
Протягом листопада КНДР поставила рашистам 12 тисяч тонн боєприпасів морем.
За даними “Evocation.info“, перевезення здійснювалися за допомогою російських суден “Ангара” і “Марія”, які раніше вже були помічені у перекиданні снарядів з кндр.
Таким чином, з північнокорейського порту “Наджин” (42.226386, 130.298537) було доставлено 1020 одиниць морських контейнерів з боєприпасами до порту приморського краю “Східний” (42.740712, 133.075909).
Раніше порт “Наджин” вважався “мертвим”, але рік тому з нього почали йти потоки зброї для ведення війни проти України. Незабаром постачання припинилося, але, як бачимо, зараз вони відновилися знову.
Даний факт свідчить про активізацію військового співробітництва між рф і КНДР на тлі безпосередньої участі військ КНДР у війні проти України.
Джерело: sprotyv.info