Протягом листопада КНДР поставила рашистам 12 тисяч тонн боєприпасів морем.

За даними “Evocation.info“, перевезення здійснювалися за допомогою російських суден “Ангара” і “Марія”, які раніше вже були помічені у перекиданні снарядів з кндр.

Таким чином, з північнокорейського порту “Наджин” (42.226386, 130.298537) було доставлено 1020 одиниць морських контейнерів з боєприпасами до порту приморського краю “Східний” (42.740712, 133.075909).

Раніше порт “Наджин” вважався “мертвим”, але рік тому з нього почали йти потоки зброї для ведення війни проти України. Незабаром постачання припинилося, але, як бачимо, зараз вони відновилися знову.

Даний факт свідчить про активізацію військового співробітництва між рф і КНДР на тлі безпосередньої участі військ КНДР у війні проти України.

Джерело: sprotyv.info

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