росія намагається дискредитувати Україну на Заході за допомогою згенерованих ШІ голосів

Для цієї кампанії росіяни використовували технології ElevenLabs. На фейкові відео вони накладали аудіо різними європейськими мовами.

Як зазначається (https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/TA-RU-2024-1126.pdf) у звіті компанії з кібербезпеки Recorded Future, у російських відеофейках українських політиків звинувачували в корупції, а західну техніку, зокрема американські танки Abrams, виставляли як неефективну.

Проте дослідники все ж виявили, що декілька відео були озвучені реальними людьми. Це вдалось визначити через помітний російський акцент.

Крім того, у звіті вказано, що за організацією кампанії стоїть «Агентство соціального проєктування» – російська структура, що перебуває під санкціями США.

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кремль підробив голос ведучої BBC. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

z-ресурси поширили ролик, у якому телеведуча Мішель Флері на BBC у програмі Business Today, нібито не помітивши, що мікрофон уже ввімкнено, сказала, що застрелиться, якщо їй доведеться знову обговорювати ситуацію в Україні.

Це відео з’явилося в багатьох російських Telegram-каналах. У постах із роликом стверджується, що обмовку ведучої першими помітили користувачі Reddit. Доказом цього нібито слугує те, що на відео накладено водяний знак із логотипом платформи.

Однак зараз фото і відео з Reddit зберігаються без водяних знаків. Також на цій платформі за запитом Michelle Fleury немає жодного допису за останні п’ять років.

Фактчекери знайшли той самий оригінал випуску Business Today, який вийшов в етер ще 7 травня. Між двома відео є суттєва відмінність – у ролику, який поширюють російські Telegram-канали, Флері з’являється на екрані після шестисекундної заставки, під час якої за кадром буцімто і звучить її репліка про Україну.

У повній версії жодної репліки про Україну під час заставки не чути, її згенерували за допомогою нейромереж і додали у звукову доріжку.

Джерело: https://t.me/spravdi/43622

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