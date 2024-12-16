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росія намагається дискредитувати Україну на Заході за допомогою згенерованих ШІ голосів

росія намагається дискредитувати Україну на Заході за допомогою згенерованих ШІ голосів

Для цієї кампанії росіяни використовували технології ElevenLabs. На фейкові відео вони накладали аудіо різними європейськими мовами.

Як зазначається (https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/TA-RU-2024-1126.pdf) у звіті компанії з кібербезпеки Recorded Future, у російських відеофейках українських політиків звинувачували в корупції, а західну техніку, зокрема американські танки Abrams, виставляли як неефективну.

Проте дослідники все ж виявили, що декілька відео були озвучені реальними людьми. Це вдалось визначити через помітний російський акцент.

Крім того, у звіті вказано, що за організацією кампанії стоїть «Агентство соціального проєктування» – російська структура, що перебуває під санкціями США.

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кремль підробив голос ведучої BBC. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

z-ресурси поширили ролик, у якому телеведуча Мішель Флері на BBC у програмі Business Today, нібито не помітивши, що мікрофон уже ввімкнено, сказала, що застрелиться, якщо їй доведеться знову обговорювати ситуацію в Україні.

Це відео з’явилося в багатьох російських Telegram-каналах. У постах із роликом стверджується, що обмовку ведучої першими помітили користувачі Reddit. Доказом цього нібито слугує те, що на відео накладено водяний знак із логотипом платформи.

Однак зараз фото і відео з Reddit зберігаються без водяних знаків. Також на цій платформі за запитом Michelle Fleury немає жодного допису за останні п’ять років.

Фактчекери знайшли той самий оригінал випуску Business Today, який вийшов в етер ще 7 травня. Між двома відео є суттєва відмінність – у ролику, який поширюють російські Telegram-канали, Флері з’являється на екрані після шестисекундної заставки, під час якої за кадром буцімто і звучить її репліка про Україну.

У повній версії жодної репліки про Україну під час заставки не чути, її згенерували за допомогою нейромереж і додали у звукову доріжку.

Джерело: https://t.me/spravdi/43622

Новости портала «Весь Харьков»

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