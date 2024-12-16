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Маніпуляція: «орєшнік» вже отримав координати «жирних» цілей»

Маніпуляція: «орєшнік» вже отримав координати «жирних» цілей»

#спростуванняЦентру

Брехня: віддавши наказ завдати удару по росії американськими ракетами ATACMS, Зеленський поставив себе у становище засудженого до страти. Адже росіяни готуються вдарити по Україні «орєшніком». Таку маячню поширюють росЗМІ.

Правда: єдина руйнівна сила, яку демонструє «орєшнік», відбивається винятково на економіці росії, адже, нагадаємо, удар цим типом балістичної ракети по Дніпру посприяв падінню рубля.

Постійні вкиди російської пропаганди про «страшний удар по Україні» – частина ворожої інформаційно-психологічної операції ворога, спрямованої на нагнітання паніки в українському суспільстві.

До слова, удар «орєшніком» по Дніпру не виправдав очікувань кремля: не злякалися ані українці, ані міжнародна спільнота.

Але москва не покладає надій досягти бажаного ефекту шляхом ІПСО, аби тримати українців у напрузі й очікуванні чергового удару.

Джерело: https://t.me/spravdi/43619

Новости портала «Весь Харьков»

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