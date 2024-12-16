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Як захиститися від шахраїв: поради від кіберполіції

Як захиститися від шахраїв: поради від кіберполіції

Поліція попереджає громадян про поширені шахрайські схеми, зокрема телефонне шахрайство за схемою «Дзвінок з банку».

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції, передає 061

Ось ключові поради, які допоможуть вам уникнути обману:

Не передавайте дані своєї картки. Працівники банків або інших установ ніколи не запитують секретні реквізити (CVV-код, PIN, строк дії картки) телефоном.

Будьте обережні з незнайомими дзвінками. Шахрай може називати себе працівником банку, благодійного фонду, правоохоронцем або навіть родичем, який опинився у складній ситуації.

Не довіряйте обіцянкам легких грошей. Надбавки, призи, компенсації чи інші «подарунки» – це пастка. Для отримання реальних виплат потрібен лише номер картки, але ніколи – конфіденційні дані.

Поліція закликає зберігати пильність і ділитися цією інформацією з рідними та друзями, щоб уберегти їх від шахраїв.

Джерело: 061.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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