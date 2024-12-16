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Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 9 по 15 грудня.

▶️ «ГУР координує бойовиків у Сирії та постачає їм зброю». Ці заяви – сплановані (https://t.me/spravdi/43466) інформаційні операції кремля, адже жодного факту «міжнародної терористичної діяльності» Києва не було оприлюднено.

▶️ «Зеленський – пособник фашизму, який не поважає героїчне минуле». Це черговий нежиттєздатний (https://t.me/spravdi/43508) вкид від колишнього кореспондента rt і рупора кремлівської пропаганди Боуза, якого залюбки цитують російські псевдоЗМІ.

▶️ «Видання Charlie Hebdo висміяло Зеленського на відкритті Нотр-Даму». Поширена обкладинка є підробкою росіян. Про це свідчить (https://t.me/spravdi/43520) дата виходу – 9 грудня (понеділок), хоча насправді тижневик виходить щосереди.

▶️ «Підрозділи ЗСУ тікають з Курахового». Це вкид, який має на меті викликати (https://t.me/spravdi/43547) паніку серед рідних та близьких українських військовослужбовців, зазначив радник командування ДШВ Олексій Мочанов.

▶️ «Київ хоче спровокувати ядерний конфлікт». Це продовження пропагандистської кампанії кремля з нагнітання (https://t.me/spravdi/43580) «ядерної істерії» та залякування міжнародної спільноти з метою зупинити подальшу підтримку України країнами Заходу.

Джерело: https://t.me/spravdi/43624

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