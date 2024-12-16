Як виглядає цьогорічний «потворний» светр від Microsoft — фото

Microsoft випустила святковий светр із підсвіткою, присвячений легендарній помилці Red Ring of Death на Xbox 360, пише The Verge. Ми вибрали головне.

Що сталося

Microsoft випустила новий святковий светр — він присвячений помилці Red Ring of Death на Xbox 360.

Його назвали Xbox 360 Glitch Holiday Sweater. Головна особливість моделі — підсвічування кнопки увімкнення, яка може світитися зеленим або червоним кольором завдяки змінному модулю.

Це відсилка до відомої помилки на Xbox 360, яка свого часу засмучувала багатьох геймерів.

Зазначимо, що це вже вшосте компанія створює тематичні святкові светри. Однак цей варіант доступний виключно співробітникам Microsoft. Светр з’явився у внутрішньому магазині компанії, де його майже миттєво розкупили. Минулого року Microsoft випустила Ugly Sweater із зображенням відомих шпалер Windows XP.

Джерело: vctr.media

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