США провели успішне випробування гіперзвукової ракети Dark Eagle — Пентагон

Американські військові успішно запустили гіперзвукову ракету зі станції космічних сил на мисі Канаверал.

Неоголошений старт ракети став першою бойовою подією для гіперзвукової ракети великої дальності LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) — також відомої як Dark Eagle — перше випробування якої відбулося на мисі Канаверал в лютому 2023 року.

«Це випробування знаменує собою важливу віху в розробці однієї з наших найсучасніших систем озброєнь. Оскільки ми наближаємось до першої поставки цієї можливості нашим партнерам з армії, ми продовжуватимемо працювати над інтеграцією системи Conventional Prompt Strike в надводні і підводні кораблі ВМС, що допоможе нам залишатися провідною бойовою силою у світі», — цитує пресслужба Міноборони США міністра ВМС Карлоса Дель Торо.

Відповідно до довідки Дослідницької служби Конгресу США (CRS), Dark Eagle — це система, що запускає гіперзвукові ракети, швидкість яких може перевищувати шість тисяч км/год — що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.

За повідомленнями, розроблені Lockheed Martin і Northrop Grumman ракети мають радіус дії 4,3 тисячі кілометрів.

«Вони можуть досягти верхніх шарів атмосфери Землі та залишатися за межами радіусу дії систем протиповітряної та протиракетної оборони, доки не будуть готові завдати удару, а тоді реагувати буде надто пізно», — йдеться в резюме CRS.

Щоб захистити чутливу електроніку та спрогнозувати аеродинаміку при постійних надвисоких температурах, потрібні масштабні льотні випробування. До кінця 2024 року заплановане проведення ще одного випробування.

Джерело: https://t.me/znua_live/181091

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