Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 100

Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у зв'язку з війною в Україні

Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у звязку з війною в Україні

Це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, пояснюючи відмову надсилати миротворчі війська в Україну після припинення вогню.

Він наголосив, що Польща і так взяла на себе тягар захисту кордону НАТО з білоруссю та росією.

«Це гирі різних типів. Саме в Польщі він є найбільшим, ключовим хабом допомоги для України. Тому всі наші співрозмовники повинні це враховувати. Польща — це країна, яка потребує повної підтримки та співпраці для безпеки польського кордону» — заявив Туск.

Джерело: https://t.me/znua_live/181109

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп націлився на Іран
Сегодня 08:36    32
росіяни переписують історію на тимчасово окупованих територіях України
Сегодня 08:26    40
13 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини ракети, КАБ, безпілотники
Сегодня 08:25    51
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 грудня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:15    60
«Оставил на произвол судьбы»
Сегодня 08:15    78
Вирок у справі щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України
Сегодня 08:05    69
російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам - здай його до СБУ!
Сегодня 07:54    69
З липня 2024 в Білорусь залетіли вже 345 російських БПЛА
Сегодня 07:44    75
Чехія передала Харкову шість трамваїв
Сегодня 07:41    78
ДБР затримало посадовця Чорноморського заповідника, який співпрацював з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини
Сегодня 07:33    74
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 