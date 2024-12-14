Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у зв'язку з війною в Україні

Це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, пояснюючи відмову надсилати миротворчі війська в Україну після припинення вогню.

Він наголосив, що Польща і так взяла на себе тягар захисту кордону НАТО з білоруссю та росією.

«Це гирі різних типів. Саме в Польщі він є найбільшим, ключовим хабом допомоги для України. Тому всі наші співрозмовники повинні це враховувати. Польща — це країна, яка потребує повної підтримки та співпраці для безпеки польського кордону» — заявив Туск.

Джерело: https://t.me/znua_live/181109

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