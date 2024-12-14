Гарні новини: шість найбільших країн Європи посилять військову допомогу Україні

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та Сполученого Королівства наголошують, що посилять військову, економічну та фінансову допомогу Україні.

Про це це йдеться у Берлінській декларації за підсумками міністерських переговорів цих країн.

Провідні дипломати наголосили, що "швидке і колективне надання 50-мільярдного кредиту країнами Групи Семи, в якому європейці відіграють важливу роль, допоможе Україні покрити нагальні потреби, в тому числі військові".

Дипломати обіцяють продовжити підтримувати Україну в її праві на самооборону від російської агресії.

Крім того, топ-дипломати запевняють, що продовжуватимуть підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і підтримуватимуть Україну на її шляху до вступу в ЄС.

Джерело: t.me/Ol_Sharp

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